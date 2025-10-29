Chofer baja a todos sus pasajeros por un león de TikTok; ¿cuánto dinero es?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conductor de microbús en Perú se volvió viral en redes sociales tras realizar una peculiar acción en plena jornada laboral: decidió bajar a todos sus pasajeros luego de recibir un regalo virtual durante una transmisión en vivo en TikTok.

Todo comenzó cuando el chofer, en tono de juego, retó a sus seguidores con la promesa de detener el microbús y pedir a todos los pasajeros que descendieran si alguien le enviaba un "León", uno de los regalos virtuales más valiosos en la plataforma, con un costo aproximado de 300 dólares.

Para sorpresa de muchos, un usuario aceptó el reto y envió el regalo digital. Fiel a su palabra, el conductor detuvo la unidad, pidió a los pasajeros que bajaran, y continuó su camino solo, entre risas y grabaciones de quienes no podían creer lo que estaba ocurriendo.

La escena rápidamente se viralizó en redes, generando tanto críticas como comentarios de humor.

No obstante, la situación tuvo consecuencias: el conductor fue multado por las autoridades locales por utilizar el celular y transmitir en vivo mientras realizaba su trabajo como operador de transporte público.