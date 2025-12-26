Chingu Amiga vende tacos mexicanos en Corea del Sur y el menú se agota

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer y creadora de contenido Chingu Amiga generó revuelo recientemente al compartir en su canal de YouTube una experiencia culinaria en la que ofreció platillos tradicionales mexicanos en Corea del Sur, en colaboración con un chef originario de México.

En el video, la youtuber mostró el proceso de preparación y venta de tacos de chorizo, chilaquiles y tlayudas a comensales coreanos. La propuesta gastronómica buscaba acercar el auténtico sabor mexicano, contrastando con las versiones localizadas o de influencia estadounidense que predominan en ese país.

Durante el evento, realizado en un restaurante, los asistentes probaron cada platillo y compartieron sus impresiones. El menú fue elaborado con ingredientes caseros y técnicas tradicionales, lo que generó una reacción positiva entre los asistentes, quienes se mostraron sorprendidos por los sabores y texturas, especialmente en ingredientes poco comunes en Corea como los chapulines.

Chingu Amiga también explicó algunas diferencias entre los tacos mexicanos y los que suelen encontrarse en Corea, como el uso de una sola tortilla o la inclusión de ingredientes poco tradicionales para la cocina mexicana.

La respuesta del público fue tan favorable que todo el menú disponible se agotó en menos de tres horas. La influencer y el chef celebraron el éxito de la dinámica, destacando el interés de los coreanos por conocer más sobre la gastronomía mexicana.