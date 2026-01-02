Chicharito confiesa sus miedos, pérdidas y aprendizajes del 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier “Chicharito” Hernández ofreció una de las declaraciones más sinceras y reveladoras de su carrera, recordando un 2025 lleno de retos, aprendizajes y momentos que marcaron su vida personal y profesional.

En medio de reflexiones profundas, el futbolista mexicano confesó los miedos y desafíos que enfrentó: la posibilidad de terminar el año sin saber dónde jugar, la preocupación por su salud y la de su madre, así como decisiones difíciles como una cirugía y la incertidumbre sobre su carrera.