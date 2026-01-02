Entretenimiento

Chicharito confiesa sus miedos, pérdidas y aprendizajes del 2025

Reflexionando sobre su carrera, la familia y el amor, el delantero asegura que lo volvería a vivir todo
Chicharito confiesa sus miedos, pérdidas y aprendizajes del 2025
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier “Chicharito” Hernández ofreció una de las declaraciones más sinceras y reveladoras de su carrera, recordando un 2025 lleno de retos, aprendizajes y momentos que marcaron su vida personal y profesional.

En medio de reflexiones profundas, el futbolista mexicano confesó los miedos y desafíos que enfrentó: la posibilidad de terminar el año sin saber dónde jugar, la preocupación por su salud y la de su madre, así como decisiones difíciles como una cirugía y la incertidumbre sobre su carrera.

“¿Regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar? ¿Te funarán por compartir ideas tradicionales? ¿Tu madre estuvo a punto de morir?”
relató Chicharito, evocando un año donde los límites personales y profesionales se pusieron a prueba

A pesar de las dificultades, Hernández compartió también momentos de gratitud y esperanza. “¿Encontraré al amor de mi vida? ¿Sanaré todas las relaciones con mis seres queridos? ¿Me daré cuenta de que mis hijos me van a amar toda la vida? Sí, lo volvería a vivir absolutamente todo”, aseguró, dejando ver la importancia de la familia y el aprendizaje emocional en su vida.

