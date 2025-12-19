Entretenimiento

Chicharito cambiaría la cancha por la TV: televisora prepara su fichaje

El Mundial sería el escenario de su debut como analista
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier ‘Chicharito’ Hernández, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, parece estar escribiendo las últimas líneas de su historia como futbolista profesional… pero no su despedida del futbol.

Lejos de las canchas, pero más cerca que nunca del reflector, el nombre de Chicharito comienza a sonar con fuerza en los pasillos de la televisión internacional. El siguiente capítulo de su carrera podría no escribirse con goles, sino con análisis, micrófonos y transmisiones rumbo a la Copa del Mundo.

Rodolfo Martínez, senior vice president Internacional y productor de ESPN, dejó abierta la puerta a una incorporación que ilusiona y sacude al medio deportivo.

“Tenemos a Jared Borguetti, el segundo máximo anotador de la Selección Mexicana; faltaría el primero, eso solo para dar una idea de lo que ya tenemos”
declaró Martínez

La frase no fue casual. Menos aún cuando el propio directivo añadió:

“Hay una sorpresa, no te la puedo dar ahora porque debemos tener el contrato firmado”.

Entre líneas, el mensaje fue contundente: ESPN busca sumar jerarquía, historia y credibilidad a su alineación rumbo al Mundial, y Chicharito encaja a la perfección.

De concretarse, sería uno de los fichajes mediáticos más relevantes en la historia reciente de la televisión deportiva: el goleador que marcó épocas ahora analizando partidos, liderazgos y momentos clave desde la tribuna experta.

