Chicharito cambiaría la cancha por la TV: televisora prepara su fichaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier ‘Chicharito’ Hernández, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, parece estar escribiendo las últimas líneas de su historia como futbolista profesional… pero no su despedida del futbol.

Lejos de las canchas, pero más cerca que nunca del reflector, el nombre de Chicharito comienza a sonar con fuerza en los pasillos de la televisión internacional. El siguiente capítulo de su carrera podría no escribirse con goles, sino con análisis, micrófonos y transmisiones rumbo a la Copa del Mundo.

Rodolfo Martínez, senior vice president Internacional y productor de ESPN, dejó abierta la puerta a una incorporación que ilusiona y sacude al medio deportivo.