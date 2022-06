Chica con la que se relaciona a Piqué confirma lo que ya sospechábamos

España (MiMorelia.com).- La joven con la que se relaciona a Gerard Piqué confirmó lo que ya nosotros sospechábamos del caso por los primeros detalles que se dieron.

Y es que desde España llegó la información por el programa Socialité, de Telecinco, que una chica apodada C.M., por cuidar su identidad, de 22 años de edad, sería la amante del futbolista.

En dicho programa una de las colaboradoras aseveró que platicó con C.M y éste dijo no tener nada que ver con Piqué, y así lo puso se manifiesto:

"Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales".

Asimismo, la joven pidió que se le deje en paz, ya que nada tiene que ver con Piqué como se ha dicho en la prensa: "(...) la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda".

Por último dijo que posiblemente están tratando de buscar a alguien para "evadir el tema y despistar", y adelantó que pronto saldrá el verdadero nombre a la luz.

Con estas declaraciones se confirman nuestras sospechas que la chica en cuestión no es la amante, y que posiblemente se trata sólo de un distractor.

Sobre quien podría ser, se dijo que sus iniciales serían C.C., una chica de Barcelona, y que se conocieron en un local de Piqué y que incluso ya fue a verlo jugar algunos partidos.

En el siguiente enlace encontrarás el video completo con las declaraciones y un retrato hablado de la joven, que dicen algunos se parece a Shakira: DECLARACIONES.