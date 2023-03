Chessman se disculpa por agresión, pero no quiere saber nada de Adrián Marcelo

Luego de la agresión, Chessman reconoció que se sobrepasó con su reacción, aunque no se disculpó con Adrián Marcelo, sino con Grupo Multimedios, ya que existe una relación laboral con la Triple A.

Mientras tanto, de Adrián Marcelo no quiere saber nada, “A él no quiero ni mencionarlo, es una persona irrespetuosa, no tiene cabida en estos programas”.