Cherien Dabis presentará Lo que queda de ti en el 23er FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias al apoyo de Cine Caníbal, Cherien Dabis, directora, productora, guionista y actriz palestina-estadounidense, vendrá al 23er Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para presentar su película Lo que queda de ti.

Estrenada en el Festival de Cine de Sundance, Lo que queda de ti presenta la historia de trauma que ha atravesado a una familia por décadas. Después de que un adolescente palestino se enfrenta a soldados israelíes en una protesta en Cisjordania, su madre relata la serie de acontecimientos que lo llevaron a ese fatídico momento, empezando por el desplazamiento forzado de su abuelo.

La película, la cual cuenta con la producción ejecutiva de Mark Ruffalo y Javier Bardem, es la propuesta de Jordania para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los próximos premios Oscar.

La galardonada cineasta obtuvo su máster en Bellas Artes en Cine por la Universidad de Columbia. Su ópera prima AMREEKA se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Sundance de 2009 y ganó el Premio de la Crítica en Cannes.

El #FICM2025 se desarrollará del 10 al 19 de octubre en funciones presenciales en Morelia, Michoacán, y funciones virtuales a través de nuestrocine.mx. Habrá funciones preinaugurales el 9 de octubre. La función inaugural del 23er FICM se llevará a cabo el 10 de octubre de 2025.

Próximamente revelaremos más información y detalles acerca de la programación y venta de boletos a través de www.moreliafilmfest.com y las redes sociales del FICM.

