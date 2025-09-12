Chef provoca flamazo en vivo en “Sale el Sol” e interrumpen transmisión [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de tensión se vivieron durante la transmisión del programa matutino “Sale el Sol”, luego de que un soplete culinario provocara un incendio al interior del set, mientras se presentaba una receta en vivo.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes, 12 de septiembre, cuando la chef Ingrid Ramos, acompañada por el conductor Mauricio Mancera, realizaba una demostración gastronómica que requería el uso de fuego directo.

De acuerdo con el comunicador Álex Kaffie, quien compartió el video en su cuenta de Instagram, el utensilio comenzó a emitir llamas de forma descontrolada, generando preocupación entre los presentes.