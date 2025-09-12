Chef provoca flamazo en vivo en “Sale el Sol” e interrumpen transmisión [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de tensión se vivieron durante la transmisión del programa matutino “Sale el Sol”, luego de que un soplete culinario provocara un incendio al interior del set, mientras se presentaba una receta en vivo.
El incidente ocurrió la mañana de este viernes, 12 de septiembre, cuando la chef Ingrid Ramos, acompañada por el conductor Mauricio Mancera, realizaba una demostración gastronómica que requería el uso de fuego directo.
De acuerdo con el comunicador Álex Kaffie, quien compartió el video en su cuenta de Instagram, el utensilio comenzó a emitir llamas de forma descontrolada, generando preocupación entre los presentes.
En la grabación se aprecia cómo la chef intenta sofocar las llamas mientras Mancera se mantiene a cierta distancia. Ante la imposibilidad de controlar la situación, la producción decidió cortar abruptamente la sección y dar paso a un reportaje para evitar que el pánico se extendiera.
“Durante la sección de cocina del matutino "Sale el Sol" el soplete culinario encendió de más. El momento se salía tanto de control que ante el pánico de la chef y el pinche ¡abruptamente entró al aire otra sección!”, escribió Kaffie en redes.
Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte del programa ni de los involucrados. Sin embargo, trascendió que nadie resultó lesionado y que el fuego fue sofocado de manera inmediata.
mrh