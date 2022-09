Chavo que se renta para no hacer nada ya ha ganado 5 millones de pesos

"Soy el hombre que no hace nada. Proporciono un servicio en el que se me puede alquilar para no hacer nada", dijo a la prensa nacional.

Shoji Morimoto cobra hasta mil 400 pesos por un servicio en el que ofrece su compañía, puede beber y comer con los clientes, incluso platicar, pero él no inicia la charla.

Hace cuatro años inició su negocio, que ahora suma ya más de 4 mil servicios, lo que le ha dejado al menos 5 millones de pesos en ganancias.

De acuerdo a lo dicho, tiene clientes que son recurrentes y que incluso lo han contratado al menos 200 veces.

Morimoto, fiel a su modelo de negocio, ha rechazado propuestas como tener sexo por dinero, ir a otro país o cualquier otro trabajo que implique actividad física.

En sus redes sociales como Twitter suma ya casi 250 mil seguidores, y contando: