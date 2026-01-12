Chase Atlantic llega a Cinépolis con su show ‘Lost in Heaven’ desde Londres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda australiana Chase Atlantic llegará a las pantallas de Cinépolis con su espectáculo “LOST IN HEAVEN: Live From The O2”, una experiencia cinematográfica exclusiva que se proyectará en México, el próximo 18 de febrero.
La función forma parte del programa “Más que Cine” de Cinépolis y mostrará la energía, estética visual y sonido envolvente de uno de los conciertos más esperados por los fans del grupo, grabado en vivo desde la icónica Arena O2 de Londres, durante su más reciente gira mundial.
La cinta-concierto es producida por VEEPS Studios en colaboración con Fortress Studios y estará disponible únicamente por tiempo limitado. La preventa de boletos comenzará este 14 de enero a través del sitio de Cinépolis.
Chase Atlantic, conocida por fusionar géneros como el R&B, rock alternativo y synth-pop, ha ganado una sólida base de fans en México. Su llegada a la pantalla grande es una oportunidad única para vivir un concierto como nunca antes, con calidad de imagen y audio de última generación.
