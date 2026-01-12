Chase Atlantic llega a Cinépolis con su show ‘Lost in Heaven’ desde Londres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda australiana Chase Atlantic llegará a las pantallas de Cinépolis con su espectáculo “LOST IN HEAVEN: Live From The O2”, una experiencia cinematográfica exclusiva que se proyectará en México, el próximo 18 de febrero.

La función forma parte del programa “Más que Cine” de Cinépolis y mostrará la energía, estética visual y sonido envolvente de uno de los conciertos más esperados por los fans del grupo, grabado en vivo desde la icónica Arena O2 de Londres, durante su más reciente gira mundial.