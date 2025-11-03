Charles Leclerc sorprende con romántico ‘sí’ junto a Alexandra Saint Mleux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto monegasco de Fórmula 1, Charles Leclerc, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Alexandra Saint Mleux, creadora de contenido digital y estudiante de Historia del Arte. La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde las imágenes del romántico momento rápidamente se volvieron virales.

En la publicación, se observa una escena decorada con rosas rojas en forma de corazón, velas y una cena privada. Uno de los elementos más comentados fue la participación de Leo, el dachshund miniatura que comparte la pareja, quien llevó una placa con el mensaje: “Papá quiere casarse contigo”.