Cazzu regresa a OnlyFans y genera polémica en redes sociales

Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a la plataforma OnlyFans, hecho que rápidamente generó polémica y comentarios en redes sociales.

A través de una historia en Instagram, la artista compartió el enlace directo a su perfil acompañado de la frase “I’m back bitches”, escrita sobre una imagen donde aparece frente a un tocador.

El retorno a esta plataforma ocurre en medio de una etapa personal compleja para la intérprete, marcada por su separación del cantante Christian Nodal, con quien comparte la crianza de su hija Inti.

Cabe recordar que en noviembre de 2020 Cazzu ya había sorprendido a su audiencia al anunciar la apertura de su cuenta en OnlyFans, donde en su momento alcanzó ingresos mensuales estimados en 21 mil dólares, con tarifas de entre 10 y 20 dólares.

En esta nueva etapa, la suscripción a su perfil se encuentra en 10 dólares mensuales.

Así lo anunció:

