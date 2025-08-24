Cazzu regresa a OnlyFans y genera polémica en redes sociales

A través de una historia en Instagram, la artista compartió el enlace directo a su perfil acompañado de la frase “I’m back bitches”, escrita sobre una imagen donde aparece frente a un tocador.

El retorno a esta plataforma ocurre en medio de una etapa personal compleja para la intérprete, marcada por su separación del cantante Christian Nodal, con quien comparte la crianza de su hija Inti.