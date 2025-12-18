Cazzu da vuelta a la página: agota todas sus localidades en EU y abre nuevas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exitosa cantante argentina Cazzu ha dado inicio a la venta de su tan esperada gira "Latinaje" en Norteamérica, dejando a los fanáticos de la música urbana y el trap completamente emocionados.
Las primeras fechas de su tour en ciudades como San José, San Diego, Inglewood y Nueva York han sido un éxito rotundo, agotándose los boletos en un abrir y cerrar de ojos, y eso que son para el 2026.
El tour comenzará en la costa oeste de Estados Unidos con un repertorio de canciones que abarcan desde sus éxitos más recientes hasta los que la han catapultado a la fama.
A continuación, te compartimos las fechas agotadas y las novedades que llegarán con nuevos boletos:
30 de abril - San José, CA: San José Civic (agotado)
1 de mayo - San Diego, CA: Cal Coast Credit Union Open Air Theatre (agotado)
2 de mayo - Inglewood, CA: YouTube Theater (agotado)
3 de mayo - Inglewood, CA: YouTube Theater (nueva fecha añadida)
6 de mayo - Nueva York, NY: The Theatre at Madison Square Garden (agotado)
8 de mayo - San Antonio, TX: Boeing Center at Tech Port (agotado)
9 de mayo - Irving, TX: The Pavilion at Toyota Music Factory (nuevos boletos disponibles)
10 de mayo - Houston, TX: 713 Music Hall (agotado)
La expectativa sigue creciendo
A pesar de que muchas fechas ya están agotadas, el entusiasmo por ver a Cazzu en vivo sigue siendo abrumador. Los fanáticos de su música, que la han seguido desde sus inicios.
RYE-