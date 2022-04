Castigan a Will Smith; no podrá asistir a los Oscar durante 10 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes se dio a conocer que la Academia de Hollywood vetó durante los próximos 10 años a Will Smith luego de la agresión física a Chris Rock.

La junta directiva determinó que Will Smith no participará en ninguno de sus eventos, “Por un periodo de diez años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual”, se lee en la carta abierta del presidente David Rubin y la consejera delegada, Dawn Hudson.

Cabe mencionar que Smith ganó el Oscar como Mejor Actor en la 94ª edición de los premios, que se vio opacada “por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos exhibir al señor Smith en el escenario”.

Cabe mencionar que previamente el pasado 1 de abril el actor había renunciado a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas luego de la polémica que se generó por la cachetada que le dio al comediante Chris Rock en la gala de los premios el domingo 27 de marzo.