"Casta" hace lo que nunca pensamos a Pati Chapoy y luego pasa esto

"Pero yo sí te voy a corregir, bueno no a corregir, voy a estar en desacuerdo contigo".

A lo que Pati respondió entre risas: "Tú puedes hacer lo que quieras".

En ese momento de pena, Mónica pidió que se hiciera corte de lo que dijo, pero Pati insistió en que se dejara tal cuál pasó: "No, no, no editen nada".

Y finalmente Mónica acabó pidiendo "perdón" por corregir a su jefa, y directora de Espectáculos de Tv Azteca, Pati Chapoy.

VE TÚ MISMO EL VIDEO: