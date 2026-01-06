Caso legal de ‘La Cotorrisa’ sigue abierto pese a mensaje optimista en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante José Luis García Slobotzky, integrante del popular pódcast La Cotorrisa, encendió nuevamente el debate en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta oficial de X, el pasado 30 de diciembre, en el que expresó:
“Hoy nos dieron una gran noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando”.
Aunque no especificó a qué se refería, el mensaje fue interpretado por parte del público como una posible victoria legal en el caso que enfrenta junto a Ricardo Pérez por la denuncia de presunto acoso sexual interpuesta por la creadora de contenido Jessica Bustos y su esposo, el también comediante Xuxo Dom.
Días después, el programa de espectáculos conducido por Gabo Cuevas reveló un nuevo comunicado del equipo legal de los comediantes, en el que se informa sobre una actualización procesal relevante.
El documento, leído al aire, señala que los representados han sido víctimas de difamación y calumnias, y que desde el inicio han enfrentado lo que califican como una campaña de desprestigio basada en “información falsa, imprecisa y tendenciosa”.
Según el comunicado, en una audiencia reciente el juez reconoció posibles violaciones al debido proceso, y se validó un dictamen pericial de la Fiscalía de la Ciudad de México que concluye que la persona que se presentó como víctima “no lo era”.
Este dictamen, elaborado por una perita en psicología, habría sido clave para que el caso comenzara a inclinarse a favor de los comediantes.
A pesar del tono optimista del mensaje en redes sociales, el proceso judicial continúa abierto. El comunicado de la defensa enfatiza que aún pueden incorporarse nuevas pruebas, peritajes o recursos legales que modifiquen el rumbo del caso.
Por su parte, Jessica Bustos ha reiterado públicamente que sigue considerándose víctima de violencia y acoso, tras los comentarios emitidos sobre su cuerpo en un episodio del pódcast. Ella y su esposo han sostenido que su denuncia busca sentar un precedente sobre los límites del humor, la violencia digital y las consecuencias emocionales que pueden provocar ciertos contenidos.
mrh