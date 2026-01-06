Caso legal de ‘La Cotorrisa’ sigue abierto pese a mensaje optimista en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante José Luis García Slobotzky, integrante del popular pódcast La Cotorrisa, encendió nuevamente el debate en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta oficial de X, el pasado 30 de diciembre, en el que expresó:

“Hoy nos dieron una gran noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando”.

Aunque no especificó a qué se refería, el mensaje fue interpretado por parte del público como una posible victoria legal en el caso que enfrenta junto a Ricardo Pérez por la denuncia de presunto acoso sexual interpuesta por la creadora de contenido Jessica Bustos y su esposo, el también comediante Xuxo Dom.

Lo que dice la defensa de ‘La Cotorrisa’

Días después, el programa de espectáculos conducido por Gabo Cuevas reveló un nuevo comunicado del equipo legal de los comediantes, en el que se informa sobre una actualización procesal relevante.

El documento, leído al aire, señala que los representados han sido víctimas de difamación y calumnias, y que desde el inicio han enfrentado lo que califican como una campaña de desprestigio basada en “información falsa, imprecisa y tendenciosa”.

Según el comunicado, en una audiencia reciente el juez reconoció posibles violaciones al debido proceso, y se validó un dictamen pericial de la Fiscalía de la Ciudad de México que concluye que la persona que se presentó como víctima “no lo era”.