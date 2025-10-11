Caso Fede Dorcaz: fiscalía inicia indagatoria por crimen en Periférico de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este sábado que ha iniciado una investigación formal por el homicidio de Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, ocurrido el pasado 9 de octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La información fue dada a conocer a través de un boletín oficial emitido por la propia Fiscalía capitalina.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el actor y cantante de nacionalidad argentina fue agredido a balazos mientras viajaba en su vehículo sobre Anillo Periférico, a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.
La Fiscalía capitalina reafirmó su compromiso de actuar con objetividad y rigor para garantizar justicia a la víctima y a su familia.
