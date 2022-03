¡Casi llora! Pati Chapoy, contra estrella de Televisa; de "basura" no lo bajó

Fue en el programa del pasado jueves que la conductora de Ventaneando apareció sumamente molesta luego de que Mauricio Martínez acusó a al mánager Toño Berumen de querer tocarlo y grabarlo en el baño.

El actor y cantante dijo que todo inició cuando buscaba una oportunidad en sus inicios.

"Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002. Yo iba llegando a la ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época. Por eso acepté ir a la cita", escribió en Twitter.

Y prosiguió: "Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso; ¿por que no te das un baño?”. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo".