Casa Blanca afirma que ABC fue quien despidió a Jimmy Kimmel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa Blanca negó este sábado haber ejercido presión sobre la cadena ABC para suspender el programa del comediante Jimmy Kimmel, luego de que este hiciera comentarios polémicos sobre el asesinato de Charlie Kirk.
El programa nocturno fue suspendido indefinidamente, lo que generó especulaciones en medios y redes sociales sobre una posible intervención del presidente Donald Trump.
En entrevista con la cadena Fox News, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la decisión fue exclusivamente de ABC.
“La decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, como se ha informado, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos no ejerció ninguna presión”, afirmó.
Leavitt subrayó que, aunque Trump considera correcta la decisión, su gobierno no influyó en la televisora. “Si bien el presidente está de acuerdo con esta decisión, nosotros no tuvimos nada que ver. Fue una decisión de ABC, y sin duda fue la correcta”, añadió.
El caso se desató luego de que, durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel acusó al movimiento MAGA (Make America Great Again) de intentar sacar rédito político del asesinato de Charlie Kirk.
“La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson), que asesinó a Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político”, señaló Kimmel en su emisión.
Según la portavoz, ABC decidió actuar porque el comediante “mintió deliberadamente a su audiencia en un momento en que el país estaba de luto”.
mrh