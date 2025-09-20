Casa Blanca afirma que ABC fue quien despidió a Jimmy Kimmel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa Blanca negó este sábado haber ejercido presión sobre la cadena ABC para suspender el programa del comediante Jimmy Kimmel, luego de que este hiciera comentarios polémicos sobre el asesinato de Charlie Kirk.

El programa nocturno fue suspendido indefinidamente, lo que generó especulaciones en medios y redes sociales sobre una posible intervención del presidente Donald Trump.

En entrevista con la cadena Fox News, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la decisión fue exclusivamente de ABC.

“La decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, como se ha informado, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos no ejerció ninguna presión”, afirmó.