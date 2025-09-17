Carly por fin verá a su mamá: el final de iCarly será en el cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de iCarly aún no ha dicho su última palabra. A pesar de que la serie fue cancelada por Paramount+, Miranda Cosgrove confirmó que se está preparando una película que le dará un cierre definitivo a la icónica producción.

En entrevista con Entertainment Weekly, la actriz reveló que el guion ya está en proceso, lo que marca un paso firme hacia el rodaje de esta nueva entrega cinematográfica. "Se está escribiendo, lo cual es realmente emocionante. Y parece que se está haciendo realidad. Estoy muy emocionada", compartió Cosgrove.

Este proyecto busca resolver el intrigante final con el que concluyó la tercera temporada del reboot, en el que se hizo referencia —por primera vez— a la madre de Carly y Spencer, un personaje que jamás apareció en pantalla, ni en la versión original ni en la nueva.

Aunque aún no hay detalles sobre el argumento completo ni se ha revelado el nombre de la actriz que dará vida a la mamá de Carly, Miranda adelantó que su papel será clave para el desarrollo de la historia. "Aún no sabemos quién interpretará al personaje de la madre, pero será una parte importante de la película. Es emocionante. Estamos emocionados por empezar a grabar", expresó.