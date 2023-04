Carlos Rivera permite maltrato a fans, acusa seguidora y cuenta todo

De acuerdo a una página de Facebook, una fan los contactó para contar lo que vivió ella, y otras personas, al esperar al artista a su llegada a Tampico, Tamaulipas.

Y es que medios locales aseveraron que Carlos Rivera "había convivido con sus fans que lo esperaron por horas en el Aeropuerto, pero fueron los mismos fans quien exhibieron el maltrato que recibieron por parte de Carlos y su equipo de trabajo".

En la publicación se dijo que era un grupo pequeño el que esperó al artista, quien no accedió a tomarse con sus fans mas que una foto grupal, sin selfies ni nada individual.

Asimismo, la fan pidió a Carlos Rivera más humildad, y dijo que pese a que vio todo lo que ocurrió, no hizo nada para estar más tiempo con ellos ni evitar que fueran maltratados.

Éste es el mensaje íntegro:

“Sus Fans lo esperábamos con GRAN ALEGRÍA! Y apesar de que como artista lo admiro y nos regalo la mejor de las noches, ya que paso la euforia del momento, la realidad es que NO HUBO tal "convivió con sus Fans" todo lo contrario....me hubiera encantado que alguien grabara el momento tan incomodo que vivimos todos los que estábamos presentes y agresión física por parte de su equipo hacia mi persona, el equipo de nuestro adorado Carlos Rivera muy déspota y groseros les quito el celular a todos los que queríamos foto con el sino no había foto, menos a mi porque lo escondi (me creí más lista jaja) y en efecto al azar tomaron un cel y nos dijeron que si queramos foto seria solo una grupal y rapido! la verdad me sorprendió el mal el trato, pero pudo más la emoción de todos por verlo que nos quedamos, como fui la única que no lo entregue lo tenia listo para una selfie y enseguida que nos tomaron la foto lo levante para tomarmela con el y 2 de sus tipos me jalonearon tratando de arrebatarmelo y uno de ellos me lastimo con su codo un ojo , todavía quise alcanzarlo y me agarraron por atrás para impedir que lo alcanzara, por supuesto que los presentes se dieron cuenta y Carlos se subió super rápido a la camioneta, ya hasta que iba de camino a casa vi que traía las muñecas todas rojas y el ojo de que me lastimaron y en el momento ni lo sentí por la euforia y emoción del momento de que al menos si lo pude abrazar aunque fue muy rápido , PESIMO CARLOS RIVERA No es posible que permitas ese mal trato a tus Fans que te esperábamos con tanto entusiasmo, eramos no más de 10 tristes personas, , MAS HUMILDAD! no me ciega el fanatismo y la verdad si no lo hubiera vivido no lo creo, no es posible que no tengas menos de 5 minutos para tomarte una foto con tus Fans, Gloria Trevi super linda, hasta la mismísima Belinda los cuida tanto y aunque no fue el, si el equipó nos trata así es por que el se lo permite, bien pudo dar la instrucción al ver que eramos tan poquitos de con un solo cel tomar la foto a cada uno! No se detuvo ni tantito cuando vio como nos trataron, la verdad que decepción, todavía tenía la ilusión de compartir para que cambiara su actitud en su regreso jaja cuando me entero que a la salida de Tampico no fue ni para bajar el vidrio de la camioneta y saludar de lejos a sus Fans , a quienes te debes? QUE DECEPCIÓN”.#nipapachayanneseatrevioatanto #seteniaquedecirysedijo. (sic).