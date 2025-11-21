Cara a cara: Belinda y Cazzu coinciden por primera vez en gala de GQ México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado y mediático encuentro entre Belinda y Cazzu, dos de las mujeres más reconocidas del panorama musical latino, se dio por primera vez durante la gala Hombres del Año 2025 organizada por la revista GQ México y Latinoamérica, en la Ciudad de México.
Ambas artistas, quienes en distintos momentos mantuvieron una relación sentimental con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, coincidieron en la alfombra roja del evento y sorprendieron al posar juntas en una fotografía que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La imagen, tomada por medios presentes, captó un breve momento entre las dos intérpretes que, para muchos usuarios, representa uno de los instantes más icónicos del año.
A pesar de las especulaciones previas, el ambiente fue cordial y relajado. No hubo señales de tensión, y tanto Belinda como Cazzu demostraron madurez y profesionalismo. Ambas fueron galardonadas durante la gala por sus respectivas trayectorias musicales, lo que refuerza su lugar como referentes femeninos dentro de la música pop y urbana.
La Nación de Internet —como ya es costumbre— no tardó en reaccionar. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, circularon miles de comentarios, memes y hasta titulares como “la pesadilla de Nodal”, haciendo referencia al histórico vínculo amoroso que une a las dos cantantes con el intérprete de “Adiós amor”.
Cabe recordar que Belinda fue pareja de Nodal entre 2020 y 2022, mientras que Cazzu, con quien tuvo una hija en 2023. Sin embargo, ambas artistas han dejado claro que no existe enemistad entre ellas, solo respeto profesional.
BCT