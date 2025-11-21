Cara a cara: Belinda y Cazzu coinciden por primera vez en gala de GQ México

A pesar de las especulaciones previas, el ambiente fue cordial y relajado. No hubo señales de tensión, y tanto Belinda como Cazzu demostraron madurez y profesionalismo. Ambas fueron galardonadas durante la gala por sus respectivas trayectorias musicales, lo que refuerza su lugar como referentes femeninos dentro de la música pop y urbana.

La Nación de Internet —como ya es costumbre— no tardó en reaccionar. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, circularon miles de comentarios, memes y hasta titulares como “la pesadilla de Nodal”, haciendo referencia al histórico vínculo amoroso que une a las dos cantantes con el intérprete de “Adiós amor”.

Cabe recordar que Belinda fue pareja de Nodal entre 2020 y 2022, mientras que Cazzu, con quien tuvo una hija en 2023. Sin embargo, ambas artistas han dejado claro que no existe enemistad entre ellas, solo respeto profesional.

BCT