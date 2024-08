Captan a Ricardo Peralta de la Casa de los Famosos comiéndose los mocos

El también conocido como Pepe de "Pepe y Teo", seguramente creyó que las cámaras no descubrirían uno de sus hábitos más desagradables, pues gracias a la observación de varios internautas y seguidores de La Casa de los Famosos México, es que nos pudimos percatar de que Peralta se hurga la nariz para limpiarla y además, para no dejar rastro alguno, se come sus mocos.

