Captan a Leonardo DiCaprio visitando el Museo de Antropología en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su visita a México para promocionar la película Una batalla tras otra, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio aprovechó su estancia en la capital para realizar una visita guiada al Museo Nacional de Antropología.
La actividad cultural se llevó a cabo en compañía de sus compañeros de elenco, Benicio del Toro y Chase Infiniti.
De acuerdo con una publicación reciente de Warner Bros. Pictures México, los tres actores recorrieron el emblemático recinto ubicado en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Aunque su presencia principal en el país fue para atender a medios de comunicación y participar en la alfombra roja del filme en el centro comercial Parque Toreo, en el Estado de México, el trío de actores se dio tiempo para convivir con la historia y riqueza arqueológica del país.
La cinta Una batalla tras otra se estrena este jueves 25 en cines de México y ha generado gran expectativa por reunir a figuras de talla internacional.
rmr