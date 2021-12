Captan a Bisogno en clínica con su novio, pide ayuda al IMSS y luego pasa esto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Daniel Bisogno fue captado en una clínica al lado del que se dice es su novio, Jesús Castillo, de acuerdo a la revista Tv Notas que este martes compartió las imágenes.

En la publicación se aseveró que Daniel Bisogno y su novio están "enfermos" y "preocupados" porque "no saben qué tienen".

Asimismo, fueron subidas unas fotos en las que se ve a ambos mientras esperan en una clínica de salud para hacerse estudios.

Fue un supuesto amigo del conductor el que habría contado a la revista que "de agosto a diciembre han estado yendo a una clínica privada, pues Jesús se puso grave”.

También dijo que se hicieron varios estudios en fechas recientes, y que Daniel solicitó por medio de Twitter ayuda al IMSS para que le brindarán atención más rápido.

"Así como siempre no quejamos público querido, hoy Hay que reconocer la magnífica atención que he recibido de parte del @Tu_IMSS ni cabe duda qué hay gente capaz y humana en todas partes y la que me atendió a mi así fue. Reconocimiento merecido. Gracias Meztli Zamorano y equipo🙏", escribió el pasado 17 de diciembre.