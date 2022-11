Canción “La llorona”, inspirada en una trágica historia de amor zapoteca

Salías del templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te creí en el cielo nace el sol mi llorona y en el mar nace la luna y en mi corazón nace, llorona quererte como ninguna. Aunque me cueste la vida, llorona no dejaré de quererte. Ay de mí llorona llorona tú eres mi xhunca; me pedirán dejar de quererte, llorona pero de quererte nunca, no creas que te canto, llorona tengo el corazón alegre, también de dolor se canta, llorona cuando llorar no se puede, no llores prenda querida te esperaré en el horizonte cada madrugada Está por más decir, ella lloraba todo el tiempo por esa carta y nunca volvió a casarse por que esperaba reunirse con su amado en el paraíso y cumplir con su promesa.