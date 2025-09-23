Cancelan show de Ghost en CDMX por intoxicación de Tobias Forge

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La promotora OCESA informó que el concierto de la banda sueca Ghost, programado para la noche de este martes en el Palacio de los Deportes, fue cancelado debido a que su vocalista, Tobias Forge, sufrió una intoxicación alimentaria que le impide presentarse en el escenario.

A través de un comunicado oficial, se detalló que los boletos adquiridos para esta fecha serán reembolsados. En el caso de las compras en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta utilizada, conforme a los tiempos de cada institución bancaria.

Para quienes compraron sus entradas en puntos Ticketmaster, podrán solicitar el reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde realizaron la compra.