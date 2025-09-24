Cancelan concierto de Tito Double P en Aguascalientes

Aguascalientes (MiMorelia.com).- El esperado concierto de Tito Double P, programado para el próximo 16 de octubre en la Plaza de Toros de Aguascalientes, fue cancelado, según informaron de manera oficial el promotor y la boletera Showticket.

Motivos de la cancelación

De acuerdo con el comunicado, la decisión se debió a causas ajenas tanto al artista como al promotor, por lo que se descartó que Tito Double P haya tenido responsabilidad en el cambio de planes.

¿Qué pasará con los boletos?

La empresa boletera indicó que los reembolsos se realizarán según el método de compra: