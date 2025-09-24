Cancelan concierto de Tito Double P en Aguascalientes

Aguascalientes (MiMorelia.com).- El esperado concierto de Tito Double P, programado para el próximo 16 de octubre en la Plaza de Toros de Aguascalientes, fue cancelado, según informaron de manera oficial el promotor y la boletera Showticket.
De acuerdo con el comunicado, la decisión se debió a causas ajenas tanto al artista como al promotor, por lo que se descartó que Tito Double P haya tenido responsabilidad en el cambio de planes.
La empresa boletera indicó que los reembolsos se realizarán según el método de compra:
Compras en línea con tarjeta bancaria: el reembolso se hará automáticamente a la tarjeta utilizada.
Compras en línea con “Clubpago”: los usuarios deberán enviar su número de orden al correo soporte@showticket.com.mx o al WhatsApp 449 386 6814.
Compras físicas en puntos de venta autorizados: el reembolso será en la taquilla del Show Business Center (Av. de la Cantera #1108-10, Villas del Pedregal) en un horario de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas, a partir del 29 de septiembre.
Los organizadores lamentaron los inconvenientes y pidieron comprensión a las y los seguidores de Tito Double P, reiterando que podrán solicitar la devolución de sus boletos directamente en Showticket.
