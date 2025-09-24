Entretenimiento

Cancelan concierto de Tito Double P en Aguascalientes

La empresa organizadora pidió comprensión a los fans y aseguró que el proceso de reembolso ya está habilitado
FB/ Tito Doublep
MiMorelia.com
Publicado

Aguascalientes (MiMorelia.com).- El esperado concierto de Tito Double P, programado para el próximo 16 de octubre en la Plaza de Toros de Aguascalientes, fue cancelado, según informaron de manera oficial el promotor y la boletera Showticket.

Motivos de la cancelación

De acuerdo con el comunicado, la decisión se debió a causas ajenas tanto al artista como al promotor, por lo que se descartó que Tito Double P haya tenido responsabilidad en el cambio de planes.

¿Qué pasará con los boletos?

La empresa boletera indicó que los reembolsos se realizarán según el método de compra:

  • Compras en línea con tarjeta bancaria: el reembolso se hará automáticamente a la tarjeta utilizada.

  • Compras en línea con “Clubpago: los usuarios deberán enviar su número de orden al correo soporte@showticket.com.mx o al WhatsApp 449 386 6814.

  • Compras físicas en puntos de venta autorizados: el reembolso será en la taquilla del Show Business Center (Av. de la Cantera #1108-10, Villas del Pedregal) en un horario de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas, a partir del 29 de septiembre.

Llamado a los fans

Los organizadores lamentaron los inconvenientes y pidieron comprensión a las y los seguidores de Tito Double P, reiterando que podrán solicitar la devolución de sus boletos directamente en Showticket.

