Canal 22 transmitirá homenaje especial a Julieta Fierro, destacada astrónoma mexicana

A través de una serie de programas especiales, la televisora pública rendirá tributo a su legado académico, científico y cultural, destacando su pasión por llevar la ciencia a públicos de todas las edades.

La información fue compartida por Canal 22 a través de redes sociales, donde se detalla que la programación "In memoriam Julieta Fierro" incluirá tres emisiones con su participación:

12:00 h – Su casa en tu casa

13:00 h – En cualquier lugar

19:00 h – Léemelo, donde Fierro fue invitada especial

Julieta Fierro Gossman, quien falleció recientemente, fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, miembro de El Colegio Nacional y galardonada con múltiples premios por su labor de divulgación científica. Es recordada por acercar temas complejos como el universo, la física y la astronomía al público general, a través de libros, conferencias y apariciones en medios de comunicación.

Este homenaje busca mantener vivo su legado y reconocer su incansable labor por democratizar el acceso al conocimiento en México y América Latina.

RYE-