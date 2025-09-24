Entretenimiento

Canal 22 transmitirá homenaje especial a Julieta Fierro, destacada astrónoma mexicana
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 24 de septiembre, Canal 22 dedicará su programación a la memoria de la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro, una de las figuras más influyentes en la difusión del conocimiento astronómico en México.

A través de una serie de programas especiales, la televisora pública rendirá tributo a su legado académico, científico y cultural, destacando su pasión por llevar la ciencia a públicos de todas las edades.

La información fue compartida por Canal 22 a través de redes sociales, donde se detalla que la programación "In memoriam Julieta Fierro" incluirá tres emisiones con su participación:

  • 12:00 hSu casa en tu casa

  • 13:00 hEn cualquier lugar

  • 19:00 hLéemelo, donde Fierro fue invitada especial

Julieta Fierro Gossman, quien falleció recientemente, fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, miembro de El Colegio Nacional y galardonada con múltiples premios por su labor de divulgación científica. Es recordada por acercar temas complejos como el universo, la física y la astronomía al público general, a través de libros, conferencias y apariciones en medios de comunicación.

Este homenaje busca mantener vivo su legado y reconocer su incansable labor por democratizar el acceso al conocimiento en México y América Latina.

