Camioneta de los influencers Pepe y Teo se incendia camino a Mexicali; fue pérdida total

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La camioneta en la que viajaban los creadores de contenido Ricardo Peralta (Pepe) y César Doroteo (Teo), conocidos como “Pepe y Teo”, se incendió este domingo mientras se trasladaban por carretera rumbo a Mexicali, Baja California.
En un breve video publicado en su cuenta de Instagram, Ricardo Peralta informó que el incidente ocurrió en la carretera entre Tijuana y Mexicali, sin que se reportaran personas lesionadas. “Estamos bien, pero fue muy shockeante”, escribió el influencer, agradeciendo los mensajes de apoyo.
Por su parte, César Doroteo compartió una imagen del vehículo envuelto en llamas, acompañada del mensaje: “Se nos quemó la camioneta donde veníamos. Manténganse pendientes”. También aseguró que todo su equipo se encuentra en buen estado.
Ambos se dirigían a Mexicali como parte de su gira de presentaciones. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del siniestro.
