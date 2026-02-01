Camioneta de los influencers Pepe y Teo se incendia camino a Mexicali; fue pérdida total

Por su parte, César Doroteo compartió una imagen del vehículo envuelto en llamas, acompañada del mensaje: “Se nos quemó la camioneta donde veníamos. Manténganse pendientes”. También aseguró que todo su equipo se encuentra en buen estado.

Ambos se dirigían a Mexicali como parte de su gira de presentaciones. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del siniestro.

rmr