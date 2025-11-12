Cambio de canal: Imagen Televisión transmitirá Miss Universo en México el 20 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este año, el esperado certamen Miss Universo llega a la televisión abierta mexicana por un nuevo canal.
En México, la transmisión del concurso está programada para el jueves 20 de noviembre a las 19:00 h a través de Imagen Televisión (canal 3.1), dejando atrás los años en los que el evento se emitía por TV Azteca.
La representante de nuestro país, Fátima Bosch, ganadora del título Miss México 2025, será quien compita en la gala internacional.
Ante este relevo de cadena y la participación mexicana, los aficionados a los concursos de belleza deberán sintonizar Imagen Televisión para seguir la transmisión.
