Cambio de canal: Imagen Televisión transmitirá Miss Universo en México el 20 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este año, el esperado certamen Miss Universo llega a la televisión abierta mexicana por un nuevo canal.

En México, la transmisión del concurso está programada para el jueves 20 de noviembre a las 19:00 h a través de Imagen Televisión (canal 3.1), dejando atrás los años en los que el evento se emitía por TV Azteca.