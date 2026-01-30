Caifanes abre segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar boletos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de Caifanes se mantiene más vigente que nunca. Luego de agotar en cuestión de minutos los boletos para su concierto del 30 de mayo de 2026 en el Auditorio Nacional, la emblemática banda mexicana anunció una segunda fecha para responder a la alta demanda de sus seguidores.

El nuevo concierto se realizará el viernes 29 de mayo de 2026, en el mismo recinto, considerado uno de los escenarios más importantes de América Latina. La noticia fue recibida con entusiasmo por miles de fans que no lograron asegurar su entrada para la primera presentación.

Preventa y venta de boletos

La venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster, bajo el siguiente esquema:

Preventa Banamex:

3 de febrero, a partir de las 11:00 horas .

Venta general:

4 de febrero, desde las 11:00 horas.

Además, quienes paguen con tarjetas de crédito Banamex podrán acceder a la promoción de tres meses sin intereses en compras superiores a 3 mil pesos, lo que facilitará la adquisición de localidades cercanas al escenario.

Precios de los boletos

Los precios ya incluyen cargos por servicio y varían según la zona del Auditorio Nacional:

Preferente A: $2,480

Preferente B: $2,232

Preferente C: $2,232

Preferente D: $2,108

Luneta A: $1,984

Luneta B: $1,736

Luneta C: $1,488

Balcón A: $1,736

Balcón B: $1,612

Balcón C: $1,488

Piso 1A: $1,488

Piso 1B: $1,364

Piso 1C: $1,240

Piso 1D: $1,116

Piso 2A: $868

Piso 2B: $744

Piso 2C: $620

Piso 2D: $496

Caifanes, un legado que trasciende generaciones

Formada a finales de los años 80, Caifanes es una de las bandas más influyentes del rock mexicano y latinoamericano. Actualmente integrada por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Marco Rentería, la agrupación marcó a generaciones con su fusión de rock, new wave y sonidos tradicionales mexicanos.