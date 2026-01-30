Caifanes abre segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar boletos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de Caifanes se mantiene más vigente que nunca. Luego de agotar en cuestión de minutos los boletos para su concierto del 30 de mayo de 2026 en el Auditorio Nacional, la emblemática banda mexicana anunció una segunda fecha para responder a la alta demanda de sus seguidores.
El nuevo concierto se realizará el viernes 29 de mayo de 2026, en el mismo recinto, considerado uno de los escenarios más importantes de América Latina. La noticia fue recibida con entusiasmo por miles de fans que no lograron asegurar su entrada para la primera presentación.
La venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster, bajo el siguiente esquema:
Preventa Banamex:
3 de febrero, a partir de las 11:00 horas.
Venta general:
4 de febrero, desde las 11:00 horas.
Además, quienes paguen con tarjetas de crédito Banamex podrán acceder a la promoción de tres meses sin intereses en compras superiores a 3 mil pesos, lo que facilitará la adquisición de localidades cercanas al escenario.
Los precios ya incluyen cargos por servicio y varían según la zona del Auditorio Nacional:
Preferente A: $2,480
Preferente B: $2,232
Preferente C: $2,232
Preferente D: $2,108
Luneta A: $1,984
Luneta B: $1,736
Luneta C: $1,488
Balcón A: $1,736
Balcón B: $1,612
Balcón C: $1,488
Piso 1A: $1,488
Piso 1B: $1,364
Piso 1C: $1,240
Piso 1D: $1,116
Piso 2A: $868
Piso 2B: $744
Piso 2C: $620
Piso 2D: $496
Formada a finales de los años 80, Caifanes es una de las bandas más influyentes del rock mexicano y latinoamericano. Actualmente integrada por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Marco Rentería, la agrupación marcó a generaciones con su fusión de rock, new wave y sonidos tradicionales mexicanos.
Temas como “La célula que explota”, “Afuera”, “Viento” y “La negra Tomasa” se convirtieron en auténticos himnos culturales. Su regreso a los escenarios durante la última década consolidó su estatus como banda de culto, capaz de llenar recintos emblemáticos una y otra vez.
Aunque el repertorio oficial aún no ha sido confirmado, con base en presentaciones recientes, este podría ser el setlist para las fechas en el Auditorio Nacional:
¿Será por eso?
Viento
Hasta morir
Los dioses ocultos
Nubes
Para que no digas que no pienso en ti
De noche todos los gatos son pardos
Perdí mi ojo de venado
Miércoles de ceniza
Inés
El elefante
Afuera
Te lo pido por favor (cover de Juan Gabriel)
Detrás de los cerros (cover de Jaguares)
Antes de que nos olviden
La vida no es eterna
Cuéntame tu vida
Detrás de ti
Aquí no es así
No dejes que…
Mátenme porque me muero
Nunca me voy a transformar en ti
Nunca te doblarás (cover de Jaguares)
Canción sin miedo (cover de Vivir Quintana)
Sombras en tiempos perdidos
Nos vamos juntos
Debajo de tu piel
Miedo
Aviéntame
La célula que explota
La negra Tomasa
Con dos fechas completamente demandadas en uno de los recintos más importantes del país, Caifanes reafirma su lugar como una de las bandas más queridas y vigentes del rock mexicano. Todo apunta a que el concierto del 29 de mayo de 2026 también podría colgar el letrero de sold out.
