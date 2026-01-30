Entretenimiento

Caifanes abre segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar boletos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de Caifanes se mantiene más vigente que nunca. Luego de agotar en cuestión de minutos los boletos para su concierto del 30 de mayo de 2026 en el Auditorio Nacional, la emblemática banda mexicana anunció una segunda fecha para responder a la alta demanda de sus seguidores.

El nuevo concierto se realizará el viernes 29 de mayo de 2026, en el mismo recinto, considerado uno de los escenarios más importantes de América Latina. La noticia fue recibida con entusiasmo por miles de fans que no lograron asegurar su entrada para la primera presentación.

Preventa y venta de boletos

La venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster, bajo el siguiente esquema:

  • Preventa Banamex:
    3 de febrero, a partir de las 11:00 horas.

  • Venta general:
    4 de febrero, desde las 11:00 horas.

Además, quienes paguen con tarjetas de crédito Banamex podrán acceder a la promoción de tres meses sin intereses en compras superiores a 3 mil pesos, lo que facilitará la adquisición de localidades cercanas al escenario.

Precios de los boletos

Los precios ya incluyen cargos por servicio y varían según la zona del Auditorio Nacional:

  • Preferente A: $2,480

  • Preferente B: $2,232

  • Preferente C: $2,232

  • Preferente D: $2,108

  • Luneta A: $1,984

  • Luneta B: $1,736

  • Luneta C: $1,488

  • Balcón A: $1,736

  • Balcón B: $1,612

  • Balcón C: $1,488

  • Piso 1A: $1,488

  • Piso 1B: $1,364

  • Piso 1C: $1,240

  • Piso 1D: $1,116

  • Piso 2A: $868

  • Piso 2B: $744

  • Piso 2C: $620

  • Piso 2D: $496

Caifanes, un legado que trasciende generaciones

Formada a finales de los años 80, Caifanes es una de las bandas más influyentes del rock mexicano y latinoamericano. Actualmente integrada por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Marco Rentería, la agrupación marcó a generaciones con su fusión de rock, new wave y sonidos tradicionales mexicanos.

Temas como “La célula que explota”, “Afuera”, “Viento” y “La negra Tomasa” se convirtieron en auténticos himnos culturales. Su regreso a los escenarios durante la última década consolidó su estatus como banda de culto, capaz de llenar recintos emblemáticos una y otra vez.

Posible setlist en el Auditorio Nacional

Aunque el repertorio oficial aún no ha sido confirmado, con base en presentaciones recientes, este podría ser el setlist para las fechas en el Auditorio Nacional:

  • ¿Será por eso?

  • Viento

  • Hasta morir

  • Los dioses ocultos

  • Nubes

  • Para que no digas que no pienso en ti

  • De noche todos los gatos son pardos

  • Perdí mi ojo de venado

  • Miércoles de ceniza

  • Inés

  • El elefante

  • Afuera

  • Te lo pido por favor (cover de Juan Gabriel)

  • Detrás de los cerros (cover de Jaguares)

  • Antes de que nos olviden

  • La vida no es eterna

  • Cuéntame tu vida

  • Detrás de ti

  • Aquí no es así

  • No dejes que…

  • Mátenme porque me muero

  • Nunca me voy a transformar en ti

  • Nunca te doblarás (cover de Jaguares)

  • Canción sin miedo (cover de Vivir Quintana)

  • Sombras en tiempos perdidos

  • Nos vamos juntos

  • Debajo de tu piel

  • Miedo

  • Aviéntame

  • La célula que explota

  • La negra Tomasa

Con dos fechas completamente demandadas en uno de los recintos más importantes del país, Caifanes reafirma su lugar como una de las bandas más queridas y vigentes del rock mexicano. Todo apunta a que el concierto del 29 de mayo de 2026 también podría colgar el letrero de sold out.

