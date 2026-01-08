Café Tacvba pide retirar su música de Spotify por razones éticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Café Tacvba, una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, decidió dar un paso que trasciende lo musical y se instala en el terreno ético y político. A través de un mensaje en video difundido en redes sociales, su vocalista, Rubén Albarrán, informó que el grupo solicitó formalmente a Universal Music México y Warner Music México retirar su catálogo de Spotify, al considerar que la plataforma contraviene los principios artísticos y morales de la banda.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta tanto a Universal Music como a Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify”, declaró Albarrán, al precisar que ambas disqueras poseen por contrato los derechos de explotación del repertorio del grupo.

El músico explicó que la petición se sustenta en una serie de razones que, a su juicio, resultan incompatibles con la visión de la banda. Entre ellas mencionó las inversiones en armamento asociadas a la plataforma, la publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), así como un modelo de reparto de regalías que calificó de “totalmente injusto”.

“Nuestras regalías son de miseria”, afirmó Albarrán, al cuestionar el sistema del royalty pool, que concentra los ingresos sin reflejar de manera equitativa el valor del trabajo de los artistas.

En una publicación posterior en Instagram, Albarrán reiteró que el retiro del catálogo se solicita “por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal como de banda”, e invitó a los seguidores de Café Tacvba a escuchar su música en otras plataformas o, incluso, a boicotear Spotify.

“No formar parte de los abusos del poder, de las guerras en curso y de la violencia es una decisión posible”, expresó el músico, quien llamó a “crear un nuevo mundo, más justo, horizontal”, donde la música conserve su valor, su significado y su capacidad de acompañar a las personas y a los pueblos con alegría, esperanza y resistencia.

Albarrán concluyó que la banda se encuentra a la espera de una respuesta formal por parte de ambas compañías discográficas, en lo que podría convertirse en uno de los gestos más contundentes de protesta ética dentro de la industria musical contemporánea.