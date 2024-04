Caeli revela intento de abuso sexual por parte de su exnovio; un oso de peluche lo impidió

“De la nada me agarra, me voltea, porque él estaba fuerte, me voltea, me baja los pantalones y se baja los pantalones, estaba a punto de hacerlo, estaba así cerquita y yo le dije qué te pasa no lo hagas, le dije la vas a cagar y no mames, no mames lo que me salvó, había un oso de peluche en la esquina y creo que el wey estaba como metiéndose cosas por esos cambios, pero de la nada ya que me tiene así, voltea a ver al oso y me dice: el oso tiene una cámara, verdad? Me estás grabando y en eso me suelta, y el wey en su trip que no sé dónde estaba, yo dije ese bendito oso”.