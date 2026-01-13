Cómo registrarte en Weverse para la preventa de BTS en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres parte del ARMY y esperas ver a BTS en México en mayo de 2026, es fundamental que completes correctamente tu registro en Weverse para poder participar en la preventa oficial de boletos.
De acuerdo con información difundida este martes, el primer paso es adquirir la membresía ARMY (GLOBAL MEMBERSHIP) en Weverse Shop, con un costo aproximado de $410 pesos mexicanos. Posteriormente, deberás registrarte para la preventa antes del 18 de enero a las 5:00 p.m. (hora local).
El registro es en la plataforma web del bangtan.
Un punto clave: el correo electrónico asociado a tu cuenta de Weverse debe ser el mismo que el de tu cuenta en Ticketmaster México. Si no coinciden, no podrás acceder a la fila virtual para comprar boletos. Al registrarte, también se te pedirá ingresar el número de tu membresía ARMY, el cual es un código de 9 dígitos que comienza con “BA”.
Una vez registrado correctamente, recibirás acceso a la preventa ARMY, que será el 22 y 23 de enero, dependiendo de la fecha del concierto que selecciones (7, 9 o 10 de mayo). Cada persona podrá adquirir hasta 4 boletos por show.
En cuanto a la venta general, esta se realizará el sábado 24 de enero de 2026, y no requerirá código alguno. Se aceptarán tarjetas de débito o crédito (Visa, Mastercard, AMEX).
