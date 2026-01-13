Cómo registrarte en Weverse para la preventa de BTS en México

Un punto clave: el correo electrónico asociado a tu cuenta de Weverse debe ser el mismo que el de tu cuenta en Ticketmaster México. Si no coinciden, no podrás acceder a la fila virtual para comprar boletos. Al registrarte, también se te pedirá ingresar el número de tu membresía ARMY, el cual es un código de 9 dígitos que comienza con “BA”.

Una vez registrado correctamente, recibirás acceso a la preventa ARMY, que será el 22 y 23 de enero, dependiendo de la fecha del concierto que selecciones (7, 9 o 10 de mayo). Cada persona podrá adquirir hasta 4 boletos por show.

En cuanto a la venta general, esta se realizará el sábado 24 de enero de 2026, y no requerirá código alguno. Se aceptarán tarjetas de débito o crédito (Visa, Mastercard, AMEX).

