Gael García, Vanessa Bauche y Goya Toledo, entre los asistentes
Gael García, Vanessa Bauche y Goya Toledo, entre los asistentesIG: playlist.magazine
Entretenimiento

¿Cómo lucen hoy los actores de Amores Perros?

El elenco original de Amores Perros se reunió en “Sueño Perro”
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cuarto de siglo después de su estreno, los protagonistas de Amores Perros se reencontraron en una experiencia sensorial única: “Sueño Perro”, una instalación creada por el cineasta Alejandro González Iñárritu que fusiona cine y arte visual en un homenaje a la cinta que marcó un antes y un después en el cine mexicano.

En el evento, que se vivió como una especie de ritual cinematográfico y nostálgico, estuvieron presentes figuras como Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Goya Toledo, Gustavo Sánchez Parra y Humberto Busto, quienes compartieron espacio nuevamente con el director que los catapultó a la fama internacional.

Amores Perros, estrenada en el año 2000, hiló tres historias cruzadas en la Ciudad de México: un joven enamorado que huye con la esposa de su hermano, una modelo que pierde una pierna tras un accidente y un exguerrillero convertido en sicario. La violencia, la pérdida y el deseo fueron los ejes de este drama urbano que sacudió al público mexicano y fue reconocido con premios internacionales.

¿Qué ha sido de sus protagonistas?

Gael García Bernal sigue consolidando una carrera internacional. Actualmente es protagonista de "Magallanes", película del filipino Lav Diaz.

Gael García Bernal
Gael García BernalIG: vanessabauche

Vanessa Bauche, más allá de la actuación, ha trabajado como activista y productora, ampliando su impacto cultural en proyectos diversos.

Vanessa Bauche
Vanessa BaucheIG: vanessabauche

Goya Toledo, quien interpretó a Valeria, combina su faceta actoral con el diseño de moda, manteniendo presencia en el mundo artístico.

Goya Toledo
Goya ToledoIG: vanessabauche

Gustavo Sánchez Parra, conocido por su papel de “El Jarocho” en Amores Perros, mantiene un ritmo incesante en su carrera. Actualmente participa en siete producciones: “Una Historia Falsa”, “Morro”, “La sustancia del mal”, “Detective Laguna”, “La Guadalupana”, “El percutor de historias” y “Ciudad de Muertos”.

IG: vanessabauche

El actor y director Humberto Busto, reconocido por su versatilidad en la pantalla, se encuentra inmerso en tres proyectos: “Yellow”, “Teléfono Público” y “No tengo miedo”. Cada una de estas producciones explora, desde diferentes ángulos, la vulnerabilidad humana y la resistencia emocional, temas recurrentes en su filmografía.

IG: vanessabauche

Alejandro González Iñárritu, uno de los directores más laureados del mundo, trabaja en un nuevo y misterioso proyecto del que poco se sabe, salvo un dato que agita la curiosidad global: Tom Cruise podría ser el protagonista.

IG: vanessabauche

Finalmente, recordar que Emilio Echevarría, quien dio vida al icónico personaje de El Chivo, falleció a principios del 2025. Su interpretación sigue siendo una de las más recordadas del cine mexicano moderno. Su última película fue Jacarandas (2017).

Emilio Echevarría
Emilio Echevarríapulsoslp
Te puede interesar:
Actor Mauricio Martínez revela que el cáncer regresó a su cuerpo por quinta vez
Gael García, Vanessa Bauche y Goya Toledo, entre los asistentes

RPO

Gael García Bernal
Amores perros
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com