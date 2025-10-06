¿Cómo lucen hoy los actores de Amores Perros?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cuarto de siglo después de su estreno, los protagonistas de Amores Perros se reencontraron en una experiencia sensorial única: “Sueño Perro”, una instalación creada por el cineasta Alejandro González Iñárritu que fusiona cine y arte visual en un homenaje a la cinta que marcó un antes y un después en el cine mexicano.

En el evento, que se vivió como una especie de ritual cinematográfico y nostálgico, estuvieron presentes figuras como Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Goya Toledo, Gustavo Sánchez Parra y Humberto Busto, quienes compartieron espacio nuevamente con el director que los catapultó a la fama internacional.