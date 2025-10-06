¿Cómo lucen hoy los actores de Amores Perros?
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cuarto de siglo después de su estreno, los protagonistas de Amores Perros se reencontraron en una experiencia sensorial única: “Sueño Perro”, una instalación creada por el cineasta Alejandro González Iñárritu que fusiona cine y arte visual en un homenaje a la cinta que marcó un antes y un después en el cine mexicano.
En el evento, que se vivió como una especie de ritual cinematográfico y nostálgico, estuvieron presentes figuras como Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Goya Toledo, Gustavo Sánchez Parra y Humberto Busto, quienes compartieron espacio nuevamente con el director que los catapultó a la fama internacional.
¿Qué ha sido de sus protagonistas?
Gael García Bernal sigue consolidando una carrera internacional. Actualmente es protagonista de "Magallanes", película del filipino Lav Diaz.
Vanessa Bauche, más allá de la actuación, ha trabajado como activista y productora, ampliando su impacto cultural en proyectos diversos.
Goya Toledo, quien interpretó a Valeria, combina su faceta actoral con el diseño de moda, manteniendo presencia en el mundo artístico.
Gustavo Sánchez Parra, conocido por su papel de “El Jarocho” en Amores Perros, mantiene un ritmo incesante en su carrera. Actualmente participa en siete producciones: “Una Historia Falsa”, “Morro”, “La sustancia del mal”, “Detective Laguna”, “La Guadalupana”, “El percutor de historias” y “Ciudad de Muertos”.
El actor y director Humberto Busto, reconocido por su versatilidad en la pantalla, se encuentra inmerso en tres proyectos: “Yellow”, “Teléfono Público” y “No tengo miedo”. Cada una de estas producciones explora, desde diferentes ángulos, la vulnerabilidad humana y la resistencia emocional, temas recurrentes en su filmografía.
Alejandro González Iñárritu, uno de los directores más laureados del mundo, trabaja en un nuevo y misterioso proyecto del que poco se sabe, salvo un dato que agita la curiosidad global: Tom Cruise podría ser el protagonista.
Finalmente, recordar que Emilio Echevarría, quien dio vida al icónico personaje de El Chivo, falleció a principios del 2025. Su interpretación sigue siendo una de las más recordadas del cine mexicano moderno. Su última película fue Jacarandas (2017).
RPO