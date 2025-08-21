Cácaro, el perrito adoptado en el FICM, se convierte en protagonista del cinespot 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) presentó el cinespot oficial de su 23ª edición, y este año el gran protagonista es Cácaro, el perrito callejero que conquistó corazones en la edición pasada al pasearse por la alfombra roja y las salas de Cinépolis Morelia Centro.

El simpático can, que posteriormente fue adoptado por un asistente del festival, es ahora el eje central de este cortometraje animado que rinde homenaje a la ciudad de Morelia y a sus historias cotidianas.

La animación fue creada por los diseñadores Rodrigo Toledo-Crow y Jerónimo Toledo Rossell, quienes ofrecen una mirada única del centro histórico de la capital michoacana a través de sus ventanas y lo que sucede detrás de ellas. La atmósfera del cinespot se completa con la música original del compositor, arreglista y productor Rodrigo Grillo Grillasca.

El #FICM2025 se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre, con funciones presenciales en Morelia, Michoacán, y también funciones virtuales a través de nuestrocine.mx.

Además, el festival tendrá funciones preinaugurales el 9 de octubre, mientras que la función inaugural oficial se celebrará el 10 de octubre de 2025.