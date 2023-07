Burrita Burrona se quita la botarga y estalla en llanto [Video]

Y es que hace unas horas se estrenó el capítulo 19 con Burrita Burrona y Turbulence Queen como invitadas a la temporada 5.

Casi para terminar la emisión, y con unos shots encima, Karlita pidió a La Burrita Burrona que se dejara ver sin la peculiar cabeza, a lo que el personaje accedió.

A nada de quitarse la botarga, el artista que da vida a la Burrita empezó a llorar de agradecimiento a Turbulence Queen por creer en él y darle la oportunidad.

"En el espacio que yo me he sentido, auténtica, respetada y tratada ha sido en Pinky Promise y sobre todo ha sido porque le han dado el espacio a (...), porque si algo yo he lucha..., no quiero que me vean llorar porque la gente la me ve feliz", dijo.

Y continuó: "Si yo algo lo he hecho por amor y que alguien sea reconocido lo he hecho por Turbulence Queen (...) una de las mejores drags queens que tiene México (...) Sin ella no estaría yo aquí, te amo y eres una perra".

Ve el emotivo momento aquí: