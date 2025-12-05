Bugonia, Frankenstein y más: las nominadas a Mejor Película en los Critics Choice Awards 2026

Con una mezcla de cine independiente y grandes producciones, la lista refleja la amplitud temática y estilística del cine contemporáneo. Algunas de estas películas también lideran otras categorías como Mejor Dirección, Guion y Actuación, lo que podría indicar su fortaleza de cara a la temporada de premios.

Aunque el palmarés se definirá próximamente, la coincidencia histórica entre los Critics Choice y los Oscar hace que esta selección sea particularmente observada por la industria.

Los Critics Choice Awards fueron creados en 1995 por la Broadcast Film Critics Association (BFCA) con el objetivo de ofrecer una visión crítica y accesible de lo más destacado del cine y la televisión. Desde entonces, su prestigio ha crecido hasta consolidarse como uno de los galardones más influyentes del circuito internacional.

