BTS en México: revelan precios para sus conciertos en el GNP de CDMX

La empresa organizadora OCESA publicó este jueves los precios oficiales para los conciertos, que van desde los $1,767 hasta los $17,782 pesos mexicanos, dependiendo de la zona elegida.

“Los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN LA CIUDAD DE MÉXICO han sido fijados en los siguientes rangos de precio: $1,767 MXN, $2,840 MXN, $4,476 MXN, $4,948 MXN, $8,010 MXN, $8,482 MXN, $8,953 MXN y $13,330 MXN (con cargos incluidos), más un cargo de $50 MXN por procesamiento de orden. Los boletos VIP tendrán un precio máximo de $17,782 MXN”