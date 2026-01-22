Entretenimiento

BTS en México: revelan precios para sus conciertos en el GNP de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos de BTS en México ya conocen oficialmente cuánto costará ver a la banda surcoreana en su esperada gira “Arirang World Tour”, que incluye tres fechas, confirmadas hasta el momento, en la Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La empresa organizadora OCESA publicó este jueves los precios oficiales para los conciertos, que van desde los $1,767 hasta los $17,782 pesos mexicanos, dependiendo de la zona elegida.

“Los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN LA CIUDAD DE MÉXICO han sido fijados en los siguientes rangos de precio: $1,767 MXN, $2,840 MXN, $4,476 MXN, $4,948 MXN, $8,010 MXN, $8,482 MXN, $8,953 MXN y $13,330 MXN (con cargos incluidos), más un cargo de $50 MXN por procesamiento de orden. Los boletos VIP tendrán un precio máximo de $17,782 MXN”

La preventa exclusiva para fans con membresía ARMY se llevará a cabo el 23 de enero, mientras que la venta general será el 24 de enero de 2026, ambas a través de Ticketmaster México.

Con base en el mapa oficial del inmueble, estas son las zonas disponibles y sus precios aproximados:

  • Platino A: $13,330 – $17,782 MXN

  • Platino B: $8,010 – $8,953 MXN

  • Morado: $8,482 MXN

  • Verde: $4,476 – $4,948 MXN

  • Naranja A y B: $2,840 – $4,476 MXN

  • Naranja C: $1,767 MXN

MAPA OFICIAL PARA CONCIERTOS DE BTS EN EL GNP:

Previo a la publicación oficial de los precios, miles de fans expresaron su inconformidad en redes sociales por la falta de información clara y anticipada. Esta presión llevó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a intervenir para vigilar la venta de boletos y exigir transparencia a Ticketmaster y OCESA.

Entre las medidas solicitadas por Profeco se encuentran:

  • Publicación de precios y zonas antes de la venta.

  • Difusión de mapas del estadio con distribución de asientos.

  • Claridad sobre los cargos adicionales por servicio.

La exigencia fue tal que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó públicamente la demanda del fandom, aludiendo a la importancia de garantizar condiciones justas de compra.

