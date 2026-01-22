BTS en México: revelan precios para sus conciertos en el GNP de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos de BTS en México ya conocen oficialmente cuánto costará ver a la banda surcoreana en su esperada gira “Arirang World Tour”, que incluye tres fechas, confirmadas hasta el momento, en la Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.
La empresa organizadora OCESA publicó este jueves los precios oficiales para los conciertos, que van desde los $1,767 hasta los $17,782 pesos mexicanos, dependiendo de la zona elegida.
“Los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN LA CIUDAD DE MÉXICO han sido fijados en los siguientes rangos de precio: $1,767 MXN, $2,840 MXN, $4,476 MXN, $4,948 MXN, $8,010 MXN, $8,482 MXN, $8,953 MXN y $13,330 MXN (con cargos incluidos), más un cargo de $50 MXN por procesamiento de orden. Los boletos VIP tendrán un precio máximo de $17,782 MXN”
La preventa exclusiva para fans con membresía ARMY se llevará a cabo el 23 de enero, mientras que la venta general será el 24 de enero de 2026, ambas a través de Ticketmaster México.
Con base en el mapa oficial del inmueble, estas son las zonas disponibles y sus precios aproximados:
Platino A: $13,330 – $17,782 MXN
Platino B: $8,010 – $8,953 MXN
Morado: $8,482 MXN
Verde: $4,476 – $4,948 MXN
Naranja A y B: $2,840 – $4,476 MXN
Naranja C: $1,767 MXN
MAPA OFICIAL PARA CONCIERTOS DE BTS EN EL GNP:
Previo a la publicación oficial de los precios, miles de fans expresaron su inconformidad en redes sociales por la falta de información clara y anticipada. Esta presión llevó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a intervenir para vigilar la venta de boletos y exigir transparencia a Ticketmaster y OCESA.
Entre las medidas solicitadas por Profeco se encuentran:
Publicación de precios y zonas antes de la venta.
Difusión de mapas del estadio con distribución de asientos.
Claridad sobre los cargos adicionales por servicio.
La exigencia fue tal que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó públicamente la demanda del fandom, aludiendo a la importancia de garantizar condiciones justas de compra.
