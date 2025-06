Bryan Cranston revela por qué Dewey no estará en Malcolm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regreso de “Malcolm el de en medio” ha entusiasmado a millones de seguidores en todo el mundo, pero no todo es celebración: Erik Per Sullivan, quien interpretó al inolvidable Dewey, no formará parte del esperado reboot.

Bryan Cranston, el querido 'Hal' en la serie, explicó que, aunque Per Sullivan se alegró por el proyecto, decidió no regresar a la actuación.