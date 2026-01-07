Bruno Mars regresa con ‘The Romantic’, su nuevo álbum tras casi 10 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de casi diez años desde su última producción discográfica, Bruno Mars anunció oficialmente su regreso como solista con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio titulado The Romantic, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 27 de febrero de 2026.
La noticia fue confirmada por el propio artista este 7 de enero a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, donde celebró la finalización del esperado proyecto que marca una nueva etapa en su carrera.
Como adelanto, el primer sencillo del álbum será lanzado este viernes 9 de enero, lo que ha generado gran expectación entre sus millones de fans alrededor del mundo.
Este anuncio representa el regreso triunfal de Bruno Mars como solista desde el fenómeno global que fue 24K Magic en 2016. Durante este largo receso discográfico, el artista hawaiano no estuvo alejado de los escenarios:
Realizó una exitosa residencia en Las Vegas,
Formó parte del aclamado dúo Silk Sonic,
Y en 2025 dominó las listas con colaboraciones como “Die With a Smile” junto a Lady Gaga, y el hit viral “APT.” con Rosé de BLACKPINK.
Aunque aún no se revelan todos los detalles del disco, críticos musicales sugieren que Mars explorará una fusión entre sonidos clásicos y producción moderna, sin perder la esencia rítmica que ha definido su estilo a lo largo de su trayectoria.
El título The Romantic ha generado además especulaciones sobre un enfoque emocional y nostálgico, con influencias del soul, R&B y pop vintage.
Tras el anuncio, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre una posible gira mundial que incluiría a México, considerando que Bruno Mars se presentó en el país en agosto de 2024 con gran éxito.
De concretarse, The Romantic Tour podría ser una de las giras más esperadas del año.
