Bruno Mars regresa con ‘The Romantic’, su nuevo álbum tras casi 10 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de casi diez años desde su última producción discográfica, Bruno Mars anunció oficialmente su regreso como solista con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio titulado The Romantic, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 27 de febrero de 2026.

La noticia fue confirmada por el propio artista este 7 de enero a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, donde celebró la finalización del esperado proyecto que marca una nueva etapa en su carrera.

Como adelanto, el primer sencillo del álbum será lanzado este viernes 9 de enero, lo que ha generado gran expectación entre sus millones de fans alrededor del mundo.

Vuelve tras el éxito de ‘24K Magic’

Este anuncio representa el regreso triunfal de Bruno Mars como solista desde el fenómeno global que fue 24K Magic en 2016. Durante este largo receso discográfico, el artista hawaiano no estuvo alejado de los escenarios: