Bruce Willis habría perdido la alegría de vivir; ya no puede hablar

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La demencia frontotemporal que padece el actor Bruce Willis sigue avanzando y causando estragos en su salud, al grado de arrebatarle la alegría de vivir.

El director y guionista Glenn Gordon Caron, compartió una actualización sobre el estado de salud del protagonista de películas como Duro de Matar, Armagedon, El Quinto Elemento entre otros, y no es favorable.

El realizador compartió con The New York Post que conforme pasan los meses, el ánimo del Willis, de 68 años, decae y quienes lo conocen de antaño, saben que era un apasionado de la vida y ahora ya no se le ve alegre.

"Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él ya casi no habla, solía ser un lector voraz y ahora no lee. Él amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido", señaló el director de Moonlighting.