Bruce Willis, con demencia frontotemporal, se muda a residencia con cuidados especializados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bruce Willis, leyenda del cine de acción y protagonista de cintas como Duro de matar, enfrenta un momento delicado de salud tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal. A los 70 años, el actor ha sido trasladado a una residencia con cuidados especializados para sobrellevar esta etapa de su enfermedad.

La noticia fue confirmada por su esposa, la modelo y empresaria Emma Heming Willis, quien calificó la mudanza como “una de las decisiones más difíciles de su vida”, pero necesaria para el bienestar del actor y de sus hijas.

De acuerdo con Emma, el avance de la enfermedad ha reducido drásticamente la capacidad de Bruce para hablar y recordar su carrera, aunque físicamente mantiene estabilidad. “Bruce sigue muy activo y goza de buena salud en general. Es solo que su cerebro le está fallando”, compartió en entrevista con Diane Sawyer.