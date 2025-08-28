Bruce Willis, con demencia frontotemporal, se muda a residencia con cuidados especializados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bruce Willis, leyenda del cine de acción y protagonista de cintas como Duro de matar, enfrenta un momento delicado de salud tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal. A los 70 años, el actor ha sido trasladado a una residencia con cuidados especializados para sobrellevar esta etapa de su enfermedad.
La noticia fue confirmada por su esposa, la modelo y empresaria Emma Heming Willis, quien calificó la mudanza como “una de las decisiones más difíciles de su vida”, pero necesaria para el bienestar del actor y de sus hijas.
De acuerdo con Emma, el avance de la enfermedad ha reducido drásticamente la capacidad de Bruce para hablar y recordar su carrera, aunque físicamente mantiene estabilidad. “Bruce sigue muy activo y goza de buena salud en general. Es solo que su cerebro le está fallando”, compartió en entrevista con Diane Sawyer.
A pesar de las limitaciones para comunicarse, la familia ha encontrado nuevas formas de conexión. “Una sonrisa, una mirada… eso todavía dice mucho de quién es Bruce”, expresó Emma conmovida.
El actor vive ahora en una casa de un solo piso, adaptada a sus necesidades y con atención médica las 24 horas. Su esposa e hijas lo visitan diariamente, convirtiendo la residencia en una extensión del hogar familiar.
Emma explicó que la reorganización familiar fue necesaria, pues los síntomas del actor se agravaban con el ruido y el movimiento constante. “Vamos mucho allí. Es nuestro segundo hogar, así que las niñas tienen sus cosas allí. Es una casa llena de amor, cariño, calidez y risas”, dijo.
Desde el diagnóstico inicial de afasia en 2022 y su posterior confirmación de demencia frontotemporal, Heming ha encabezado el cuidado del actor. “Entré en pánico. Recuerdo que no oí nada más después del diagnóstico. Sentí que estaba en caída libre”, relató sobre aquel momento.
Willis y Emma tienen dos hijas, Mabel (13) y Evelyn (11). Además, el actor es padre de Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, quienes también se mantienen presentes en este proceso.
mrh