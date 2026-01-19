Brooklyn Beckham rompe el silencio y acusa a sus padres de manipulación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La familia Beckham enfrenta uno de sus momentos más tensos luego de que Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, rompiera el silencio con una serie de publicaciones en redes sociales en las que expone el deterioro de su relación con sus padres y el rechazo constante hacia su esposa, Nicola Peltz.

A través de mensajes publicados en Instagram, Brooklyn explicó que ha guardado silencio durante años, pero se ha visto obligado a hablar tras lo que considera una campaña sostenida de desinformación por parte de su familia. El joven asegura que su decisión de tomar distancia no obedece a influencias externas, sino a su necesidad de defenderse y buscar paz.

Entre los episodios relatados destaca una supuesta interferencia directa en la organización de su boda, donde afirma que su madre canceló el vestido de novia de Nicola a último momento y que sus padres intentaron presionarlo para ceder los derechos de su nombre días antes del evento. Según explica, estas acciones habrían tenido consecuencias legales y financieras para él y su futura familia.