Brooklyn Beckham rompe el silencio y acusa a sus padres de manipulación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La familia Beckham enfrenta uno de sus momentos más tensos luego de que Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, rompiera el silencio con una serie de publicaciones en redes sociales en las que expone el deterioro de su relación con sus padres y el rechazo constante hacia su esposa, Nicola Peltz.
A través de mensajes publicados en Instagram, Brooklyn explicó que ha guardado silencio durante años, pero se ha visto obligado a hablar tras lo que considera una campaña sostenida de desinformación por parte de su familia. El joven asegura que su decisión de tomar distancia no obedece a influencias externas, sino a su necesidad de defenderse y buscar paz.
Entre los episodios relatados destaca una supuesta interferencia directa en la organización de su boda, donde afirma que su madre canceló el vestido de novia de Nicola a último momento y que sus padres intentaron presionarlo para ceder los derechos de su nombre días antes del evento. Según explica, estas acciones habrían tenido consecuencias legales y financieras para él y su futura familia.
Brooklyn también narró incidentes ocurridos durante la boda, como la intervención de su madre en el baile que estaba reservado para su esposa y él, hecho que lo hizo sentir humillado frente a cientos de invitados. Además, relató que antes del enlace, algunos miembros de su familia expresaron que Nicola “no era de la familia”.
El distanciamiento se ha acentuado con el paso del tiempo. Brooklyn afirma que tanto él como Nicola fueron excluidos de eventos familiares, como el cumpleaños de su padre, al que asistieron bajo la condición de que ella no estuviera presente. Asimismo, acusa a su madre de invitar deliberadamente a mujeres de su pasado para incomodar a su esposa.
En sus palabras, la familia Beckham prioriza la imagen pública por encima de los vínculos personales. Asegura que el apoyo familiar depende de la exposición en redes sociales y de la participación en eventos mediáticos, y no del afecto genuino.
Finalmente, Brooklyn expresó que por primera vez en su vida se siente en paz al haber tomado distancia de sus padres, y que junto a su esposa busca una vida lejos de las presiones mediáticas, centrada en la tranquilidad, la privacidad y el bienestar personal.
BCT