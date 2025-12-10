¿Broma o violencia? Polémica por comentario clasista de Jair Sánchez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una “broma” de mal gusto volvió a colocar al influencer Jair Sánchez en el ojo del huracán mediático. Durante una emisión de su podcast Guácala Qué Rico, en compañía del comediante Iván Mendoza, el creador de contenido lanzó una frase que desató una ola de críticas por su tono clasista y discriminatorio: sugirió que la presidenta Claudia Sheinbaum debería “esterilizar” a personas pobres.

En tono de humor negro —como él mismo lo justificó— Sánchez propuso que Sheinbaum recorra las calles del país preguntando a la gente cuánto dinero trae en la cartera. “Y si alguien tiene menos de 100 pesos, lo esteriliza”, comentó. La afirmación provocó una inmediata reacción negativa entre sus oyentes, intensificada cuando agregó, sin titubeos, que los niños en situación de calle “vienen en tríos o trillizos”.