Boletera bloquea a morelianos por exigir reembolso de Grupo Firme

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una boletera está acusada por supuestos clientes de bloquear a morelianos por exigir el reembolso de los boletos de la presentación que Grupo Firme tendría en la ciudad, mientras que a otros ni contesta.

Y es que se recordará que Grupo Firme canceló su presentación del 10 de junio que daría en el estadio "Morelos" por baja venta.

Además de Morelia, Grupo Firme también canceló presentaciones en Veracruz y Cancún.

Al respecto, se informó a las personas que habían adquirido boletos que se comunicarán a Superboletos, para que esa boletera les hiciera el reembolso, sin embargo, lo único que han ganado es bloqueos y que nadie los pele.

A decir de al menos 10 quejas en nuestra redacción, los supuestos clientes han pedido el reembolso y han sido bloqueados de Facebook, mientras que otros han escrito por WhatsApp y correo electrónico y no tienes respuesta.

"Disculpe dónde podría hacer una queja para el reembolso de los boletos de grupo firme que fue cancelado aquí en Morelia. Y lo que pasa que los de la página de Superboletos no contestan y me bloquearon para no poderles mandar mensaje", se leyó en una queja (sic).