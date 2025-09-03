Bluey llega a los cines este 4 de septiembre para los más peques

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena de cines Cinemex anunció que este 4 de septiembre será el día en que las familias mexicanas podrán disfrutar en pantalla grande de Bluey, la serie infantil que ha conquistado a millones de niños alrededor del mundo.
La compañía destacó en redes sociales que se trata del plan perfecto para compartir en familia, con amigos o con quien se quiera, ya que el estreno está pensado para que los más pequeños vivan la experiencia del cine con uno de sus personajes favoritos.
Bluey, producida en Australia y transmitida en México a través de plataformas digitales, es reconocida por abordar con humor y ternura las aventuras de una perrita blue heeler y su familia.
Su llegada a los cines busca ampliar la experiencia más allá de la televisión y el streaming.
La cinta estará disponible sólo en las salas de Cinemex Alternativo.
RYE-