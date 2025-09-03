Bluey llega a los cines este 4 de septiembre para los más peques

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena de cines Cinemex anunció que este 4 de septiembre será el día en que las familias mexicanas podrán disfrutar en pantalla grande de Bluey, la serie infantil que ha conquistado a millones de niños alrededor del mundo.

La compañía destacó en redes sociales que se trata del plan perfecto para compartir en familia, con amigos o con quien se quiera, ya que el estreno está pensado para que los más pequeños vivan la experiencia del cine con uno de sus personajes favoritos.