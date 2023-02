Black Eyed Peas, Robbie Williams y Becky G, presentes en el Tecate Emblema 2023

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El festival musical Tecate Emblema dio a conocer a los artistas que engalanará su segunda edición y que marca el regreso a México de importantes músicos.

Los headliners son nada más y nada menos que Robbie Williams y Enrique Iglesias, solistas que ya tienen años de no tocar en México.

A ellos se unen bandas como One Republic, Black Eyed Peas, Clubz, Las Villa, Moenia, The Driver Era, The Chainsmokers así como solistas de la talla de Belinda, Camilo, Becky G, Melanie C, Bizarrap, Leon Leiden, entre otros.