Bizarrap lanzará nueva sesión con ícono del reguetón; a esta hora podrás verla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escena de la música urbana vivirá un momento histórico este martes con el estreno de la BZRP Music Session #0/66, colaboración entre el productor argentino Bizarrap y el reconocido cantante puertorriqueño Daddy Yankee, uno de los íconos más influyentes del reguetón.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Bizarrap compartió una imagen que generó euforia inmediata entre millones de seguidores en todo el mundo. La combinación del estilo experimental y minimalista del DJ argentino con el característico ritmo de Daddy Yankee ha elevado las expectativas dentro y fuera de la industria musical.

Aunque Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios en 2022, esta colaboración representa un regreso puntual y altamente simbólico. El artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, es considerado una figura clave en la evolución del reguetón moderno.