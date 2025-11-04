Bizarrap lanzará nueva sesión con ícono del reguetón; a esta hora podrás verla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escena de la música urbana vivirá un momento histórico este martes con el estreno de la BZRP Music Session #0/66, colaboración entre el productor argentino Bizarrap y el reconocido cantante puertorriqueño Daddy Yankee, uno de los íconos más influyentes del reguetón.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Bizarrap compartió una imagen que generó euforia inmediata entre millones de seguidores en todo el mundo. La combinación del estilo experimental y minimalista del DJ argentino con el característico ritmo de Daddy Yankee ha elevado las expectativas dentro y fuera de la industria musical.
Aunque Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios en 2022, esta colaboración representa un regreso puntual y altamente simbólico. El artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, es considerado una figura clave en la evolución del reguetón moderno.
Canciones como “Gasolina”, “Lo que pasó, pasó” y “Shaky Shaky” lo consolidaron como un referente internacional, y su participación en una sesión de Bizarrap —conocidas por impulsar tanto a nuevos talentos como a leyendas consolidadas— confirma su vigencia y capacidad de reinvención.
La BZRP Music Session #0/66 con Daddy Yankee se estrenará este martes 5 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través del canal oficial de Bizarrap en YouTube.
Las sesiones del productor argentino se han convertido en fenómenos globales por su impacto en tendencias musicales, reproducciones masivas y colaboraciones inesperadas. La participación de Daddy Yankee podría marcar un antes y un después en el catálogo del DJ y en la historia reciente del género urbano.
